Solberg beklager for dårlig oppfølging av varsler 

NTB Innenriks

– At tidligere varslinger ikke er fulgt opp på en skikkelig måte, er ikke godt nok. Høyre har gjort en for dårlig jobb med håndteringen av disse sakene. Det er jeg lei meg for og vil beklage overfor varslerne, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg i en uttalelse NTB har fått.

Fredag ble det klart at Høyre de siste to dagene har fått sju varsler som gjelder både tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise og andre i ungdomspartiet.

– Opplysningene som kommer inn, er svært alvorlige og vitner om uakseptabel oppførsel fra Tonning Riise, sier Solberg.

Hun viser til at partiets generalsekretær John-Ragnar Aarset nå har tatt over ansvaret for å behandle sakene.

– Saken fremstår nå som mer alvorlig enn tidligere. Jeg håper alle som vurderer å varsle, tar kontakt med partiet. Vi vil ta dere på alvor, følge dere opp og gi dere så mye støtte som vi kan, sier Solberg.

– Sviktet grovt

Fredag gikk Høyre og Unge Høyre ut i en felles pressemelding med en klar beklagelse av partiets håndtering av saken.

– Organisasjonen har sviktet grovt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor varslerne, skriver moderpartiet og ungdomspartiet og varsler en «fullstendig gjennomgang av hva som har sviktet».

Etter at Tonning Riise varslet sin avgang sent onsdag kveld, har det kommet inn sju varslingssaker til partiet, som er tilbakeholdent med å formidle innholdet i varslene.

– Av hensyn til at varslerne skal oppleve en ryddig prosess, og for ikke å skape en høyere terskel for nye varsler, går vi ikke ut med detaljer utover at det er snakk om varsler som både angår Tonning-Riise og andre i Unge Høyre, heter det.

Går i rette

Høyre går kraftig i rette med Tonning Riises fremstilling av saken. Den tidligere Unge Høyre-lederen skrev dette i Facebook-innlegget da han varslet sin avgang.

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen varsler, og at jeg aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen, men erkjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det.

Men fra Høyre heter det nå:

– Etter at Tonning Riise annonserte sin avgang, kom det raskt fram opplysninger som gjorde det klart at det var feil at det ikke var kommet varsler tidligere, skriver partiet.

NTB har fredag ettermiddag gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Tonning Riise for å gi ham anledning til å svare på det som står i pressemeldingen. Han har ikke besvart NTBs henvendelser per telefon, sms og epost.

Total svikt

Høyre erkjenner svikt i håndteringen av det som først ble omtalt som bekymringsmeldinger, men som senere ble konkrete varsler.

– Basert på det vi vet så langt, har man sviktet, ikke bare i å følge opp varsler, men også i å ta grundig nok tak i Tonning Riises oppførsel basert på bekymringsmeldinger, heter det.

Det blir også understreket at den tidligere ungdomspartilederen ikke endret atferd, til tross for at bekymringsmeldingene ble tatt opp med ham.

– Både nåværende og tidligere ledelse i Unge Høyre erkjenner og beklager dette.

Unge Høyre setter nå i verk tiltak, blant annet en dreiebok for håndtering av varsler, totalforbud mot alkohol på Unge Høyres arrangementer på ubestemt tid og etablering av to varslingskontakter utenfor Unge Høyres Landsforbund.