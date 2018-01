Politiet ransaker Janne Jemtlands hus – tror det har skjedd noe straffbart

NTB Innenriks

Politiet gjennomførte fredag derfor det som i straffeprosessloven kalles tredjemannsransaking på eiendommen til Janne Jemtland og ektemannen. Det innebærer også at politiet gjør grundige undersøkelser inne i huset.

– Janne Jemtland har nå vært savnet i 14 dager, og vi har funnet en ikke ubetydelig mengde blod fra henne på to forskjellige steder. I sum og sammen med været i Ringsaker, med snøfall og kuldeperiode de siste to ukene, så mener vi det er skjellig grunn til å tro at hun er blitt utsatt for en straffbar handling, sier politiadvokat Julie Dalsveen til NTB.

– Da gir dette oss mulighet til å gjennomføre ransaking hos andre enn hos en eventuell gjerningsperson. Vi har brukt mye tid blant annet på undersøkelser der blodsporene ble funnet. Nå er det helt naturlig for oss å snu hver stein på stedet der hun sist ble sett, og det er eiendommen hun bor på, sier Dalsveen.

Hun forteller at Jemtlands ektemann og øvrige familie blir ivaretatt på et annet sted mens politiet gjør undersøkelser og sporsikring inne i huset. Foreløpig har ikke politiet vurdert å ransake andre boliger.

Ingen mistenkt eller siktet

Politiet opplyser at det ikke er gjort nye, vesentlige funn. Janne Jemtland er dermed fortsatt savnet, og ingen personer har status som mistenkt eller siktet i saken.

Søkene etter den 36 år gamle tobarnsmoren foregikk med uforminsket styrke og på flere steder fredag. For tredje dag på rad har politiet spesielt konsentrert seg om eiendommen i Ellevsætervegen 641 i Brennliroa i Veldre.

Tidligere i uka var tolv etterforskere fra Kripos på plass for å bistå lokalt politi i alle ledd av etterforskningen. Fredag var så mange som 19 personer fra Kripos i sving.

– Dette er både tekniske og taktiske etterforskere. De bidrar både med etterforskningsledelse og taktisk med blant annet avhør og teknisk innendørs og utendørs, sier Dalsveen.

Avfallsanlegg

Fredag gjennomførte Kripos også undersøkelser på Heggvin avfalls- og gjenvinningsstasjon i Løten som ligger 18 kilometer fra Brumunddal. Bakgrunnen er at avfall fra Janne Jemtlands bolig ble hentet torsdag. Dalsveen sier det er normalt i straffesaker og etterforskninger å gjennomgå avfall.

– Da vi jobbet på eiendommen torsdag, kom avfallsbilen og hentet avfall. Vi var avhengig av å undersøke dette nå og ikke la denne muligheten gå fra oss, sier politiadvokaten.

Janne Jemtland er ikke sett siden natt til 29. desember. De to blodsporene omtrent en mil fra boligen hennes fremstår som de eneste konkrete sporene etter den savnede 36-åringen. Politiet definerer forsvinningen som en kriminalsak, men sier at de holder alle muligheter åpne for hva som har skjedd med henne.

Håpet svinner

Det har kommet inn langt over 200 tips i forsvinningssaken, og det kommer stadig inn nye tips som politiet bruker tid og ressurser på å vurdere. Flere av tipsene dreier seg om perioden fra klokken 2 natten hun sist ble sett og fram til klokken 5.50 samme natt da et signal fra hennes mobiltelefon ble registrert i Brumunddal sentrum.

– Hun ble sist sett i boligen på eiendommen, men vi vet ikke hva som har skjedd med henne og har ingen oppfatning av hvor hun kan befinne seg. Det jobber vi intenst med å finne ut nå, sier Dalsveen og gjentar at for hver dag som går svinner håpet om å finne den 36 år gamle tobarnsmoren i live.

