33 prosent nedgang i tvangsreturer

NTB Innenriks

– Returtallet henger sammen med antall asylankomster. Vi har nå lagt bak oss to år med rekordlave ankomster, og dette påvirker antallet tvangsmessige returer politiet gjennomfører, forklarer sjef for Politiets utlendingsenhet (PU), Morten Hojem Ervik.

Totalt 5.434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, viser statistikken fra PU. Det er en nedgang på 33 prosent fra 2016, og kun 60 prosent av regjeringens mål om 9.000 tvangsreturer av utenlandske statsborgere. Heller ikke i 2016 ble det tvangsreturnert så mange som regjeringen ønsket.

I 2018 har regjeringen mål om å returnere 7.500 personer, opplyser Justisdepartementet til NTB.

Reiser ut på egen hånd

918 ble sendt ut etter å ha fått avslag på asylsøknad, og 461 ble sendt til andre land som de hadde vært innom før de søkte asyl i Norge.

PU-sjefen viser også til at personer med avslag på asyl i økende grad forsvinner fra landet på egen hånd.

Den største gruppen uttransporterte er 452 personer fra Romania, etterfulgt av 373 fra Albania.

234 mindreårige ble uttransportert, hvorav 220 var del av familier, og 14 var enslige.

Mange straffede

Nesten fire av ti, 38,7 prosent, som ble uttransportert, var dømt for en kriminell handling. Det er en økning fra 2016, da 28 prosent av de returnerte var ilagt en straffereaksjon.

Romania, Polen og Litauen var de tre mest representerte nasjonalitetene blant straffede som ble sendt ut. Til sammen utgjorde disse tre landene 42 prosent.

[if !supportLists]– [endif]Dette er særdeles viktig for kriminalitetsbekjempelsen. Det er ingen tvil om at denne innsatsen sparer samfunnet for betydelige kostnader, sier Hojem Ervik i pressemeldingen fra PU.

