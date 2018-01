Rettsreferatene fra hekseprosesser i Norge utgis i moderne språkdrakt

NTB Innenriks

Boken «Kilder til Trolldomsprosessene i Finnmark» tar for seg rettsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Liv Helene Willumsen, professor i historie ved Universitetet i Tromsø, har oversatt de originale og grundige referatene fra da 135 personer av en befolkning på knappe 3.000 personer ble anklaget for trolldomsforbrytelser, til moderne språk.

Særlig norske kvinner ble ofre for denne forfølgelsen, og det skulle ikke mer til enn at navnet deres ble nevnt under tortur av andre kvinner.

– Dette var systematisk maktmisbruk basert på et farlig ideologisk tankegods, og det er viktig å huske på hvor galt det kan gå. For denne typen prosesser har ikke tatt slutt, de pågår i verden i dag, sier hun.

I flere land og kulturer blir mennesker fortsatt beskyldt for å drive med trolldom, og konsekvensene kan være like grusomme som for 400 år siden, mener Willumsen.

Hun har tidligere gitt ut boken «Trolldomsprosessene i Finnmark. Et kildeskrift», der rettsdokumentene var gjengitt med originalt språk.

– Den nye boken er også tro mot originalkildene, men den er mer tilgjengelig for vanlige lesere fordi den er i en modernisert norsk utgave, sier Willumsen.

