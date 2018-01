Hamar Arbeiderblad: Vitne avhørt om observasjon av bil i Brumunddal

NTB Innenriks

Politiet har mottatt over 200 tips i forsvinningssaken i Brumunddal. Ett av dem skal dreie seg om en observert bil, skriver avisen.

Vitnet skal selv ha meldt fra til politiet og deretter blitt avhørt om dette.

Dette kan være en årsak til at politiet har flyttet ressurser tilbake til området rundt boligen til savnede Janne Jemtand og innover mot Veldre sag.

Torsdag lette 27 personer fra Sivilforsvaret samt politi på snøscootere i området etter spor i terrenget.

Janne Jemtland er ikke sett siden natt til 29. desember. To blodspor funnet omtrent en mil fra boligen hennes fremstår som de eneste konkrete sporene etter den savnede 36-åringen. Politiet definerer forsvinningen som en kriminalsak, men sier at de holder alle muligheter åpne for hva som har skjedd med Jemtland. Ingen personer er siktet i saken.

