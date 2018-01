Den norske kirke bekymret for ateister i Egypt

NTB Innenriks

Et forslag om å forby ateisme der bekymrer de to livssynssamfunnene.

I et åpent brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) appeller kirken og HEF norske myndigheter til å uttrykke denne bekymringen overfor egyptiske myndigheter.

– Vi har dessverre sett at blasfemiloven fra 1982, som skal beskytte monoteistiske religioner mot krenkelser, i stadig større grad blir brukt mot mennesker som uttrykker ateistiske eller agnostiske standpunkt, heter det i brevet.

Under den sittende president Abdel Fattah al-Sisi, har Egypt igjen blitt stadig mer autoritært. Et lovvedtak i den egyptiske nasjonalforsamling som forbyr ateisme har vært oppe for debatt i landet, et vedtak som vil medføre at tros- og livssynsfrihet formelt blir fjernet fra det egyptiske samfunn.

Brevet er signert HEFs generalsekretær Kristin Mille og Mellomkirkelige råds generalsekretær Berit Hagen Agøy.

(©NTB)