Død person funnet etter naustbrann i Troms

Politiet meldte om brann i 20-tiden torsdag kveld. Da brannmannskapene kom fram til stedet, var naustet fullstendig overtent.

Vitner skal også ha hørt et smell fra bygningen. Politiet fikk raskt mistanke om at det kunne ha vært folk i naustet, og et ambulansehelikopter ble brukt for å lyse opp området rundt naustet slik at bakkemannskapene kunne lete etter spor.

Politiet brukte også hundepatrulje i letingen, og rett etter klokken 21 opplyser Troms politidistrikt at det er funnet en død person i naustet. Vedkommende er ikke identifisert.

– Brannstedet er så kaldt at vi har sendt ut krimteknikere som vil starte arbeidet allerede i kveld, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Steinar Gudmundsen, til Nordlys.

Naustet skal være omtrent nedbrent.

