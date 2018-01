Støre: – Jeg har ikke anbefalt ekstraordinært landsmøte

NTB Innenriks

Ap avholder et ekstraordinært landsstyremøte på Gardermoen 29.–30. januar i kjølvannet av varslingssakene mot den nylige avgåtte nestlederen Trond Giske. Der er det ventet at spørsmålet om ekstraordinært landsmøte blir et tema. Enkelte fylkesledere og lokalpolitikere har tatt til orde for at det er behov for et landsmøte allerede i år.

Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke si om det er hans anbefaling at det ikke skal holdes et ekstraordinært landsmøte, men understreker at han heller ikke har anbefalt det.

– Ett år går fort

– Jeg har ikke gått ut og anbefalt at vi skal ha det, men som partileder er jeg lydhør for hva partiorganisasjonen mener. Det jeg har minnet om, er at vi har et felles ønske nå om å komme i gang med politikk, ikke minst lokalt, fordi vi forbereder veien mot kommunevalg i 2019, og at vi skal ha et ordinært landsmøte om ett år, og det går veldig fort, sier Støre til NTB.

– Frykter du at et ekstraordinært landsmøte vil skape ytterligere støy og stå i veien for å drive med politikk?

– Jeg vil ikke beskrive hva det kommer til å føre til, jeg bare tenker at vi må tenke gjennom hva vi bruker kreftene våre på. Og det jeg hører når jeg snakker med fylkesledere, lokalpolitikere og stortingskollegaene mine, er, la oss komme i gang med politikken, sier Støre.

Forventer diskusjon

Enkelte fylkesledere og lokalpolitikere har tatt til orde for at et ekstraordinært møte er nødvendig, både for å vurdere om partiet kan fortsette med kun Hadia Tajik som nestleder fremover, men også for å vurdere tilliten til andre medlemmer av Ap-ledelsen.

Et vedtak om et ekstraordinært landsmøte krever imidlertid at fylkeslag som representerer minst 40 prosent av medlemsmassen, stiller seg bak. Flere store fylkeslag, inkludert Oslo, Rogaland, Buskerud, Vestfold og Aust-Agder, har allerede varslet at de ikke ser behovet for et ekstraordinært landsmøte.

Støre sier han er forberedt på at det kan bli diskusjon om dette under det kommende landsstyremøtet.

– Det skal vi ta med et åpent sinn. Jeg har ikke anbefalt det, men jeg tar til etterretning at diskusjonen er der, og den skal vi ha respekt for, sier han.

Landsstyremøtet skal avholdes på Gardermoen, men hvor er ikke avklart ennå, får NTB vite av Ap-kilder.

Landsstyremøter er partiets høyeste organ mellom landsmøtene som holdes annethvert år, og består av partiets sentralstyre, fylkespartienes ledelse og to representanter fra AUF, samt en representant fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe.

