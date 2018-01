Sp-leder: Arrogant av Jeløya-forhandlerne å droppe spørretimen i Stortinget

NTB Innenriks

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), kommunalminister Jan Tore Sanner (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) hadde alle meldt forfall til den ordinære spørretimen i Stortinget onsdag.

Senterpartiet sendte forrige uke ikke mindre enn åtte spørsmål til ulike statsråder som alle er nestledere i de to regjeringspartiene som for tiden forhandler om en ny regjeringsplattform med Venstre på Hotel Jeløy Radio rett utenfor Moss.

– Hult og arrogant

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er mildt sagt oppgitt.

– Statsrådene hadde tid til å gå på en fasjonabel middag i Oslo med NHO tirsdag kveld. Da blir det hult å argumentere med at de ikke har tid til å stille i Stortinget fordi de sitter i regjeringsforhandlinger. Dette er arroganse overfor det folkevalgte Stortinget, som er Norges høyeste organ, sier Vedum til NTB.

Han varsler at Senterpartiet vil ta opp saken med Stortingets presidentskap.

Stortingspresident Olemic Thommessen er på besøk i Kina og sier han ikke har noen kommentar til saken nå.

Ingen stans i forhandlinger

Regjeringsforhandlingene på Jeløya foregår onsdag på nestledernivå mens statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) er i USA for å møte president Donald Trump, og Frp-leder og finansminister Siv Jensen må møte i SSB-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Senterpartiet trakk samtlige spørsmål som regjeringen mente kunne besvares av andre statsråder i den ordinære spørretimen onsdag.

– Oppsiktsvekkende

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad poengterte fra talerstolen at hun i dialog med samferdselsdepartementet hadde gjort det klart at hun ikke ville akseptere at hennes spørsmål ble besvart av en settestatsråd.

– Statsråden er innenlands, og jeg formoder han mener på viktig oppdrag. Men jeg er også kjent med at han hadde tid til å være med på NHOs årsmiddag tirsdag kveld. Da er det oppsiktsvekkende at statsråden ikke har tid til å komme til Stortinget for å svare på spørsmål om situasjonen for renholderne i NSB, sa hun.

Sp-representant Geir Pollestad trakk sitt spørsmål med følgende begrunnelse:

– Regjeringen har plikt til å møte i Stortinget, og ikke bare en «plikt» til å møte på NHOs årsmiddag.

(©NTB)