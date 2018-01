KrF vil ha ny vurdering av fjorddeponi i Førdefjorden

NTB Innenriks

I desember ble det kjent Nordic Minings gruveprosjekt i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane bare vil føre til 110 arbeidsplasser og ikke 170, som tidligere antatt. I tillegg skal gruvedriften vare i 29 år, ikke 50 som først planlagt.

Nordic Mining har allerede fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden, til sterke protester fra en rekke miljøorganisasjoner. KrF, Venstre og SV stemte imot da saken ble behandlet i Stortinget i 2015.

I Stortingets spørretime onsdag pekte miljø- og energipolitisk talsmann i KrF, Tore Storehaug, på at de endrede forutsetningene må få følger for hvordan man håndterer saken videre. Gruveselskapet har ennå ikke fått alle tillatelser til drift.

Vil dette få noen konsekvenser, spurte han klima- om miljøminister Vidar Helgesen (H). Men Helgesen sier foreløpig blankt nei til å trekke tilbake utslippstillatelsen.

– Det er tatt høyde for usikkerhet, og nye opplysninger er ikke av en art som gjør at vi vil endre vårt syn, svarte Helgesen, som mener det er lite sannsynlig at deponiet vil få konsekvenser for livet i fjorden.

Overfor NTB sier Storehaug at slaget fortsatt ikke er helt tapt.

– Det er fortsatt muligheter til å stanse dette. Nå har forutsetningene endret seg, og det må få noen følger, sier han.

Venstre har nå en gyllen mulighet i Jeløya-forhandlingene til å ta opp igjen denne saken, sier han.

