Willoch minnes Nordli som en «fremragende mann»

Willoch ble statsminister i Norge etter stortingsvalget i 1981, samme høst som Nordli ved årets start overlot ledelsen av Ap-regjeringen til Gro Harlem Brundtland.

– Jeg husker Nordli som en meget dyktig statsminister som fikk et vanskelig oppdrag. Jeg kan vel ikke si at vi direkte samarbeidet, siden vi var på hver vår side. Men forholdet var likevel preget av et så godt samarbeid som det kan være mellom opposisjon og regjering, sier Willoch til NTB.

Nordli og Willoch ga sammen ut samtaleboken «Alvorlig talt» høsten 2008, og hadde mye kontakt i arbeidet med den.

– Det var et prosjekt vi gledet oss mye over. Vi kom sammen og utvekslet ideer, sier Willoch.

Noe nytt møte mellom de to da NRK samlet landets tidligere statsministere til programserien «Da vi styrte landet» ble det imidlertid ikke noe av.

– Jeg visst på forhånd at han var syk. Det var synd han ikke kunne være med der, men jeg forsto at det orket han ikke, sier Willoch.

De to var også fylkesmenn på samme tid.

– Det var veldig fint å ha ham som kollega. Han var i det hele tatt en veldig fin mann, sier Willoch.

