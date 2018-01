Samfunnstopp anmeldt for lignende forhold i 2016

NTB Innenriks

Samfunnstoppen ble torsdag varetektsfengslet i en uke, med brev- og besøkskontroll, siktet for å ha utnyttet sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en mann.

Samtidig gjør også politiet undersøkelser etter at han også i 2016 ble anmeldt. Han ble anmeldt av en mann i 30-årene for et tilsvarende forhold. Saken ble henlagt fordi det var vanskelig å kunne avdekke at mannen hadde utnyttet sin stilling for å få seksuell omgang.

– Dette kan ikke vi kommentere, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen til NTB

Politiet jobber imidlertid på spreng for å avdekke om det kan være flere fornærmede i saken.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokaten for mannen den gang, men hun vil ikke kommentere saken.

Hermandsen sier til NTB at de etterforsker for fullt med mål om å bli ferdig til torsdag da fengslingen utløper.

– Vi vil vite i løpet av onsdag formiddag om vi skal be om forlenget varetekt. Vi har tatt beslag i telefoner og datamaskiner og det tar tid å gå gjennom.

Mannens forsvarer, Ulf E. Hansen, sier hans klient nekter enhver befatning med saken og at de vil motsette seg ytterligere varetektsfengsling.

