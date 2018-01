Mann tiltalt for voldtekt av barn

NTB Innenriks

Mannen er tidligere dømt for seksuell omgang med barn under 16 år, skriver Vesterålen Online.

Det er statsadvokaten i Nordland som har tatt ut tiltalen. Det første punktet gjelder seksuell omgang med barn under 14 år. Dette skal ha skjedd ved to tilfeller fra 22. til 29. mars i 2015.

Det andre punktet gjelder voldtekt. Dette skal ha skjedd 29. mars 2015 i den tiltalte mannens bolig. Her skal han ha dyttet jenta ned i sofaen, dratt av henne klærne og gjennomført samleie. Ifølge tiltalen kjempet hun mot, blant annet ved å sparke samt rope at hun ikke ville. Ifølge tiltalen skal mannen da ha holdt henne for munnen, slått henne og tatt kvelertak.

Tiltalte erkjenner ikke straffskyld. Det bekrefter hans forsvarsadvokat, Brit Kjelleberg.

– Det er en alvorlig sak, som skal tas på største alvor. Han erkjenner ikke straffskyld. Så får vi se hva bevisførselen fører med seg, sier Kjelleberg.

Saken startet tirsdag i Trondenes tingrett, som har satt av fire dager til behandling av saken.

(©NTB)