Færre begraves humanistisk

I 2017 ble det holdt 542 humanistiske gravferder. Dette er 36 færre enn fjoråret og 54 færre enn toppåret 2015, melder Fri Tanke.

Gravferdsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Vinjar Tufte, tror nedgangen dels kan skyldes at tilbudet om livssynsåpen gravferd blir stadig mer populært. Dette er et alternativ som tilbys av de fleste gravferdsbyråder, etter at det ble lansert av kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) i 2012.

– Det er rundt 15 prosent som velger denne gravferdsformen årlig så vidt jeg vet. Først og fremst tror jeg dette går ut over det kirkelige tilbudet, men vi merker det også litt. Det er jo ikke unaturlig at det fordeler seg litt når det finnes to ikke-kirkelige gravferdstilbud der det tidligere bare fantes ett, sier Tufte

Det finnes to ikke-religiøse gravferdsalternativer; humanistisk og livssynsåpen. I tillegg kan man velge å arrangere alt selv.

Antallet humanistiske gravferder har ligget stabilt rundt 500–600 årlig det siste tiåret.

