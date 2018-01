Bilist fikk isklump gjennom frontrute i Oslo

NTB Innenriks

– Det var bare flaks at ikke bilføreren ble alvorlig skadd. Isklumpen ble kastet fra gangbrua som går over Ring 3 ved Manglerud T-banestasjon, tvitret politiet 40 minutter over midnatt natt til søndag.

Det var føreren av bilen som ble truffet som meldte fra til politiet. Ambulansepersonell så til sjåføren på stedet, men bilisten er ikke alvorlig skadd.

– Han var oppskaket og sa han hadde ansiktet fullt av blod. Det er fremdeles uklart om han ble truffet selv, eller om det er fra glasset som knuste, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

Isklumpen var på størrelse med en fotball og knuste frontruta. Operasjonslederen sier til NTB at det var vinterfartssone på 60 kilometer der ulykken skjedde.

Oslo politidistrikt ønsker kontakt med vitner som har vært i området og sett noe i tidsrommet mellom 10 og 20 minutter over midnatt.

En særlig interessant vitneobservasjon er gjort av en drosjesjåfør som så sju til åtte personer på brua da bilen ble truffet. Det er også sikret en del spor i området.

– Jeg vil ikke gå konkret inn på hva det er akkurat nå, men dette er altså en sak vi ser svært alvorlig på, og som vi vil bruke en del etterforskningsressurser på, sier Pedersen.

