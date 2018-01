Over 5.000 kan bli isolert av uvær i Sogn og Fjordane

NTB Innenriks

Et stort ras torsdag har sørget for å stenge fylkesvei 53 mellom Lærdal og Årdal. Lørdag slo Vegvesenet fast at den ikke blir åpnet før torsdag neste uke.

Søndag er det ventet at det vil komme snø og dårlig sikt over den eneste omkjøringsveien inn til Årdal over fjellet. Vegvesenet sier de vil ha kolonnekjøring over fjellet så lenge som mulig, men sier at værmeldingene ikke ser lovende ut.

– Jeg er nesten helt sikker på at veien mellom Årdal og Tyin blir stengt i morgen kveld, sier Kjetil Molvær i Statens vegvesen til NRK.

Dersom dette blir en realitet, vil Årdals rundt 5.300 innbyggere stå helt uten veiforbindelse til resten av verden fra og med søndag.

Lørdag ettermiddag satt ledelsen i kommunen i et krisemøte for å finne ut hvordan de skulle løse situasjonen. Blant annet er det snakk om å sende inn folk fra sykehuset i Lærdal, slik at helseberedskapen i kommunen er forsvarlig dersom den blir helt isolert.

– Det er ingen hyggelig situasjon dersom vi skulle bli isolerte, sier ordfører Arild Ingar Lægreid til NRK.

Sogn og Fjordane fylkeskommune opplyser i tillegg at de vil vurdere å sette inn båttransport til og fra bygda dersom omkjøringsveien inn til Årdal blir stengt.

(©NTB)