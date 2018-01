NTB Innenriks

En fjerde person blir kjørt til legevakten for sjekk, skriver politiet i Nordland på Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken ved Bursimarka klokken 9, og alle nødetatene rykket ut i tillegg til at et Sea King-redningshelikopter ble tilkalt.

Operasjonsleder Jon Inge Moen forteller til NTB at det er to biler som har kollidert i et kryss. Brannvesenet måtte bistå med å frigjøre en av de fire.

Både fylkesvei 830 og en kommunal vei er stengt ved ulykkesstedet.

