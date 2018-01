Tre menn tiltalt for grov korrupsjon

NTB Innenriks

To av mennene er også tiltalt for grov utroskap, mens den siste av de tre er tiltalt for hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger, såkalt selvvask.

Mannen som tidligere har vært leder i Ewos AS, skal ifølge tiltalen ha krevd eller mottatt bestikkelser på til sammen 2,7 millioner kroner fra ulike leverandører. I tillegg er to menn tiltalt for å ha gitt bestikkelser på henholdsvis vel 2 millioner kroner og i overkant av 1 million kroner.

– Dette har vært en bred etterforskning, og korrupsjonshandlingene som er beskrevet i tiltalen strekker seg over en periode på over ti år, sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim.

Flybilletter

Advokat Tore Angen, som representerer mannen som tidligere har hatt en lederrolle i Ewos i Trondheim, sier til NTB at de jobber med å gå gjennom saken nå.

– Det jeg kan si nå, er at han ikke erkjenner straffskyld, sier Angen.

Det har ikke lykkes NTB å få en kommentar fra de to medtiltalte mennenes forsvarere.

Ifølge tiltalepunktene har den tidligere lederen mottatt jevnlige bankoverføringer, kontanter, flybilletter og lån. Økokrim skriver at utbetalingene og fordelene var utilbørlige på grunn av mannens stilling og rolle ved inngåelse av kontrakter på vegne av selskapet, de samlede verdiene, og fordi fordelene i tillegg var i strid med interne retningslinjer.

Ifølge Økokrim ble ytelsene også holdt skjult for arbeidsgiveren. Dessuten fastslår Økokrim at formålet var å sikre selskaper de medtiltalte hadde eierinteresser i, kontraktsforhold eller også gunstigere kontraktsvilkår.

– Uakseptabelt

Den tidligere lederen i Ewos sluttet i selskapet i 2015. Kommunikasjonssjef Hanne Dankertsen Foss sier til Dagens Næringsliv at de har vært i kontakt med Økokrim over lang tid, og at de har bidratt med informasjon.

De ble gjort oppmerksom på saken da de fant ut at den tidligere lederen hadde brutt selskapets interne retningslinjer, hvorpå Økokrim startet etterforskning.

– Det er jo helt uakseptabelt. Vi aksepterer ikke at folk som jobber for oss ikke opptrer ordentlig og redelig, sier Dankertsen.

Tilståelsessak i 2016

I samme sakskompleks ble en mann i august 2016 dømt til elleve måneders fengsel for grov korrupsjon i en tilståelsessak. Korrupsjonen foregikk over nærmere åtte år.

I denne saken ble det dermed ikke tatt ut tiltale, men mannen ble dømt for forholdene i siktelsen, og fikk redusert straffen med over en tredel på grunn av sin tilståelse. I retten forklarte mannen at han hadde overført personlig eller via selskaper 691.000 kroner til den tidligere lederen av Ewos. Han valgte å betale fakturaene fordi han var redd for å miste oppdrag for fiskefôrselskapet.

