Stor interesse for Youtube-rettssak

Da saken åpnet i Oslo tingrett klokka 9 fredag morgen måtte dommer Kim Heger konstatere at rettssalen var altfor liten. Snaut 20 unge tilhørere ville følge rettssaken, så vel som et titalls journalister. Dermed ble saken flyttet til «storsalen» 250, der blant annet saken mot ekspolitimannen Eirik Jensen gikk.

Vareide krever 130.000 kroner i oppreisning av en 19-åring han mener har kommet med sjikanerende og falske anklager mot ham.

– Det skal bli deilig å bli ferdig med det, sier Vareide til NTB før rettssaken starter.

Han er ikke i tvil om at han kommer til å vinne fram.

– Det skulle være tidenes sjokk, så jeg tror det skal gå bra.

Vareide er den ene halvdelen av Youtube-duoen som kaller seg PrebzOgDennis.

Spiller av videoer

Fredagens rettssak åpner med at de tre videoene 19-åringen er saksøkt for, spilles av. Her kommer han med flere anklager mot Vareide, blant annet om straffbare forhold.

Mens Vareide representeres av advokat Jon Vessel-Aas, vil 19-åringen føre sin egen sak. Han opplyser at han ikke har råd til å betale for advokat og heller ikke har rett til fri rettshjelp.

– Oddsene mot meg

19-åringen, som også har sin egen Youtube-kanal, sier til NTB at han mener påstandene han har kommet med «for det meste» er sanne, men har liten tro på å vinne fram.

– Jeg er selvprosederende og har oddsene mot meg, sier han til NTB. Han opplyser at han ikke har sett noen grunn til å føre vitner for å underbygge sin sak.

– Det var en som ville vitne, men enten må det bli alle eller ingen, sier han om kildene han hevder å ha for sine påstander.

19-åringen opplyser videre at han ikke har noen inntekt og ikke har noen mulighet til å betale erstatningssummen Vareide krever, dersom han skulle bli dømt.

