Ny passasjerrekord for Norwegian

Fyllingsgraden – andelen flyseter med passasjerer på flygingene – var på 87,5 prosent, opplyser selskapet. Det er en marginal nedgang sammenlignet med 2016, da fyllingsgraden endte på 87,7 prosent.

Det var særlig oppstart av 54 nye ruter og en stor økning i langdistansetrafikken som bidro til passasjerveksten.

– Trafikktallene for 2017 viser at Norwegians internasjonale fotavtrykk blir større, i tråd med konsernets strategi. Virksomheten vår i Skandinavia er stabilt god og vi ser at langdistanserutene og kortdistanserutene utfyller hverandre godt. Det betyr at vår konkurransekraft blir sterkere, konstaterer konsernsjef Bjørn Kjos i en pressemelding fra flyselskapet.

I den siste måneden i fjor reiste 2,4 millioner passasjerer med selskapet, noe som er en økning på 12 prosent sammenlignet med desember 2016. Totalt gjennomførte Norwegian 99,3 prosent av de planlagte flygningene i desember, hvorav 68,2 prosent gikk på oppsatt rutetid.

