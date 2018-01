Nordmennene svikter eget ferieland

NTB Innenriks

Nordmenn som ferierer i hjemlandet står for rundt 75 prosent av overnattingsdøgnene hos norske reiselivsbedrifter. I 2017 var antallet omtrent uendret (minus 1 prosent), og dermed hovedgrunnen til at det for første gang siden 2014 ikke ble satt ny turistrekord, melder Innovasjon Norge.

Turiststrømmen fra utlandet øker med 2 prosent sammenlignet med 2016.

Forventningene til 2017 var i utgangspunktet høye, men den foreløpige statistikken viser at det går mot en utflating. Kun Fjord-Norge og Nord-Norge hadde flere kommersielle gjestedøgn i fjor enn året før.

Fjord-Norge – som omfatter Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal – øker med 4 prosent, og Nord-Norge med 10 prosent.

Må ha flere besøkende året rundt

– Norge er langt fra fullt, med unntak av noen få steder noen uker i året. Vi behøver flere besøkende gjennom hele året, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Det viktige markedet Tyskland fortsetter å vokse, men med bare 2 prosent. Det gjelder også turisme fra USA og Kina, som øker kraftig med henholdsvis 32 og 20 prosent. Også turiststrømmen fra øvrige land i Asia økte. Sør-Korea alene økte med 37 prosent.

Men det er samtidig en nedgang fra nærmarkedene Sverige (minus 2 prosent), Danmark (minus 8 prosent) og Storbritannia (minus 3 prosent), særlig i vintersesongen. Nedgangen fra andre europeiske land var på hele 28 prosent.

– Sårbare

– Norge er et sesongbasert reisemål, hvor all veksten i 2017 kom i sommersesongen. I dag er amerikanske og kinesiske besøkende noen av de viktigste i sårbare skuldersesonger. Den største økningen fra USA kom i mars, september og oktober, måneder som tradisjonelt er «hard sells». Derfor er disse markedene viktige for å skape vekst hele året, sier Holm.

Flere ting kan spille inn når det gjelder turistbesøk. Ting som kåring av Norge som verdens lykkeligste land og ikke minst oppmerksomheten rundt formasjonen «Trollpikken» fikk internasjonalt gjennomslag.

– Fremover blir det viktig å koble markedsføringen på hendelser som vi ikke nødvendigvis kontrollerer selv. Når prins Harry og Meghan kommer til Tromsø må vi spille på det, selv om vi ikke har hatt en finger med i planleggingen av deres ferie, sier Holm.

Optimister for 2018

Reiselivsbransjen tror på et bedre 2018 og baserer optimisten på den årvisse undersøkelsen Norges turistbarometer. 52 prosent av dem som deltok i undersøkelsen venter at vintersesongen 2018 blir bedre enn i 2017. Dette underbygges med at det hittil i år er flere som har bestilt flybilletter til Norge mellom januar og april i år enn det var i samme periode i fjor.

– Fremtiden er uforutsigbar, men reiselivsbransjen har god grunn til å tro på et godt 2018. Norges konkurranseevne forblir sterk takket være en svak krone, konstaterer Holm.

Tallene for 2017 er foreløpige og gjelder til og med oktober måned. I tillegg har Innovasjon Norge tatt med tallene fra november og desember 2016 og regner med at disse vil samsvare noenlunde med samme periode i fjor.

Statistikken tar utgangspunkt i rapporter fra Statistisk sentralbyrå.

