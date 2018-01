NTB Innenriks

Natt til torsdag kom det mer nysnø enn ventet i de to fylkene, og kombinert med det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beskriver som rimelig sterk vind, er det større fare for at det vil dannes ferske fokksnøflak i leområder.

Dette øker igjen faren for at skred kan utløses og NVE anbefaler derfor skiløpere til å unngå terreng brattere enn 30 grader.

Nivå tre – oransje nivå – er det nest høyeste og innebærer at det er betydelig fare for ras.

(©NTB)