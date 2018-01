Helse Sørøst må ut med 280 millioner til IKT-leverandør

NTB Innenriks

Prosjektet, som skulle modernisere alle sykehusene i Helse Sørøst, ble stanset etter at NRK avdekket at utenlandske IT-arbeidere hadde hatt tilgang på sensitive personopplysninger. Helseforetaket er nå i forhandlinger med DXC, og det skal tas en beslutning om hele, eller deler av avtalen skal avsluttes.

– Vi regner med å kunne sende en styrebehandlet sak til Helse Sørøst i løpet av dette første halvåret, sier Gro Jære, konstituert direktør i helseforetakets datterselskap Sykehuspartner til Dagens Medisin.

Partene har så langt forhandlet seg fram til at helseforetaket må betale 280 millioner kroner for den tiden DXC var inne i bildet – fra oktober 2016 til mai 2017, da moderniseringsprosjektet ble stanset og satt på vent, skriver.

Ettersom kontrakten ennå ikke er avsluttet, må Helse Sørøst også i 2018 betale et månedsbeløp til det amerikanske IKT-selskapet.

– Løpende kostnader for leasing av utstyr, lisenser og annet, som leverandøren var forpliktet til å kjøpe før programmet ble besluttet stanset, er per desember 2017 cirka fire millioner i måneden, og er for 2017 inkludert i avtalen på nær 280 millioner kroner. Den kontrollerte nedpakkingen har hatt ambisjon om at mye av dette skal kunne gjenbrukes ved en eventuell oppstart, sier Jære.

