Ungdomsgjeng dømt for flere ran i Stavanger

De fem erkjente straffskyld for å ha ranet to menn på Hundvåg natt til 22. oktober 2016, skriver Stavanger Aftenblad.

To av dem er i tillegg dømt for ytterligere et ran i byen, der en kvinne ble ranet i en undergang i Lagårdsveien noen dager senere.

Alle fem er idømt ungdomsstraff med gjennomføringstid på mellom seks og tolv måneder. De er også dømt til å betale 3.000 kroner i erstatning og til sammen 40.000 kroner i oppreisningserstatning til de to mennene som ble ranet på Hundvåg.

To av de fem er i tillegg dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen som de ranet i Lagårdsveien.

