NTB Innenriks

TV 2 fikk onsdag kontakt med elleve av de nitten fylkeslederne i partiet. De øvrige åtte har ikke besvart TV 2s henvendelser.

På spørsmålet «Tror du Trond Giske kan komme tilbake som nestleder?», vil åtte av de elleve verken svare ja eller nei. To svarer nei på spørsmålet, mens én ikke vil kommentere saken overhodet.

Flere sier under hånden at de ser det som usannsynlig at Giske fortsetter, melder TV 2.

(©NTB)