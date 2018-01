Christensen: Støtten gjelder kun arbeidet framover

NTB Innenriks

Ap-lederen understreket etter sentralstyremøtet tirsdag ettermiddag at han opplever at partiledelsen har «fått full og samlet støtte for vår håndtering av disse sakene».

I vedtaket som sentralstyret sendte ut etter tirsdagens ekstraordinære sentralstyremøte, står det imidlertid ingenting om håndteringen fram til nå, skriver Bergens Tidende.

Der heter det at sentralstyret støtter at Giske fratrer som nestleder på ubestemt tid, og at de understreker betydningen av en rask og forsvarlig prosess og konklusjon. Det påpekes også at sentralstyret har fått forsikringer om at det legges opp til en håndtering av saken som skal ivareta varslerne på best mulig måte.

– Vedtaket dreier seg om håndteringen fremover. Jeg vil kun uttale meg om det som er vedtatt og sendt ut offentlig. Jeg er opptatt av å beholde lukkede arenaer som nettopp det, sier sentralstyremedlem Jette Christensen til avisen.

– Vi ble enige om at varslene skal behandles grundig, der varslene legges til grunn og med kontradiksjon, og så raskt som mulig finne en konklusjon ut fra det. Det fattet vi vedtak om, sier Christensen.

(©NTB)