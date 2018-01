Advokat siktet for terrortrusler

NTB Innenriks

– Grunnlaget for siktelsen om terrortrusler er knyttet til en video som er postet på Facebook hvor siktede kommer med uttalelser som politiet oppfatter som trusler om en bil som skal kjøre inn i en folkemengde, sier politiadvokat Christin Vibeke Pedersen i Troms politidistrikt til TV 2.

Opptaket ble ifølge TV 2 gjort i København, og det var i den danske hovedstaden mannen ble pågrepet 2. november og varetektsfengslet. Mannen, som er i 30-årene, ble deretter utlevert til Norge, og 6. desember ble han varetektsfengslet i Salten tingrett. Onsdag ble han fremstilt for forlenget varetektsfengsling.

Mannen er også siktet for trusler mot politiet og drapstrusler.

Advokaten selv mener at truslene mot politiet er harselering, og han erkjenner ikke straffskyld, melder TV 2.

– Han er sjokkert over at politiet har tolket hans uttalelser som terrortrusler. Det er så langt fra det han har ment eller tenkt på. Han er fundamentalt uenig i siktelsen og ser fram til at han får prøvd de tingene han har sagt og skrevet i domstolen, sier hans forsvarer, advokat Tarjei Ræder Breivoll.

