36-åring dømt til 17 års fengsel for drapet i Søndre Land

NTB Innenriks

Dommen i Eidsivating lagmannsrett er dermed tre år lavere enn dommen i tingretten. Retten mener 19 års fengsel er riktig straffenivå, men påpeker at 36-åringens tilståelse, som kom gradvis under etterforskningen, skal tillegges vekt, og straffen settes dermed til 17 år.

En kvinne og hennes sønn er i lagmannsretten frikjent for drapet og medvirkning til det. Sønnen er imidlertid kjent skyldig i grov kroppsskade med dødsfølge og dømmes til fem års fengsel. Moren dømmes til to års fengsel for grov kroppskrenkelse. I tingretten fikk begge 19 års fengsel.

49 år gamle Nils Olav Bakken fra Dokka i Nordre Land i Oppland ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i nabokommunen Søndre Land 3. september 2016.

Det gikk rundt halvannen måned fra Bakken ble drept til de tre ble pågrepet.

– I denne saken er det en tiltale for drap. Drapet er overlagt, planlagt og fremstår som en ren henrettelse av en vergeløs person. Det er bevist at han ble knivstukket, torturert og satt fyr på mens han ennå levde, skriver lagmann Torolv Groseth i dommen.

Det fastslås videre at Bakken frivillig ble med de tiltalte i bilen forut for drapet, men at han ble lokket med dop eller utsatt for trusler.