Støre: Teoretisk mulig at Giske fortsetter 

NTB Innenriks

Ap-lederen var nøye med å understreke at Giske er fritatt inntil videre og at sakene ikke er ferdig behandlet. Men på spørsmål om Giske kan fortsette som nestleder etter dette, svarte han:

– Jeg mener det teoretisk sett ikke kan utelukkes.

På det fire timer lange sentralstyremøtet på Arbeiderpartiets partikontor tirsdag ettermiddag fikk medlemmene en gjennomgang av håndteringen av varslersakene, men skulle ikke trekke noen konklusjon.

Må få gi sin versjon

Hvor lenge Giske kan være fritatt fra vervet, kunne Støre ikke si noe om.

– Ubestemt tid kan være fram til landsmøtet i 2019, sa Støre.

Han er opptatt av at regelverket for oppfølging skal følges nøye og har fått juridiske råd om hvordan prosessen skal håndteres.

– Vi går gjennom alle varslene og går inn for å oppklare dem. Vi tror på varslerne og vi tror på varslene som kommer, og vi har et ansvar for at den det varsles mot, får lov å gi sin versjon av hva som har skjedd, sier han.

Etter at denne prosessen er ferdig, vil man lande på en konklusjon. Det er Giske som har bevisbyrden i en slik sak, understreket Støre. Hvem man tror på, vil kunne avgjøres av en sannsynlighetsovervekt på 50,1 prosent, påpekte han.

Støre gjorde det klart at en påstand ikke skal kunne «nulles ut» av en motpåstand. Den endelige konklusjonen trekkes av ham som partileder.

– Det er det jeg som skal avgjøre. Jeg er den overordnede i denne situasjonen, sier Støre.

Han sier de enkelte sakene skal behandles for seg, men spørsmålet om tillit handler også om summen av det hele.

Kritiserte ordbruk på Facebook

Ap-lederen tok et oppgjør med Giskes ordbruk i meldingen han la ut på Facebook mandag. I meldingen omtalte Giske noen av varslene som «grunnløse og falske».

– Jeg tar avstand fra den ordbruken. Det skaper inntrykk av at varsler kan settes i et tvilsomt lys. Det skal være trygt å varsle, sa Støre.

Ingen av sakene som er varslet om, er behandlet ferdig ennå. Etter at Støre gikk ut og kritiserte Giskes oppførsel før jul, har det kommet inn flere saker til partiledelsen. Hvor mange det gjelder, og når overtredelsene skal ha skjedd, ville ikke Støre eller partisekretær Kjersti Stenseng svare på.

Flere Ap-politikere har gitt uttrykk for frustrasjon over at saken drar ut i tid og stjeler all oppmerksomhet for partiet.

– Jeg tror det er verre å sette et forhastet punktum når det gjelder rettighetene partene har, sier Støre, som mener man ikke kan forhaste prosessen ut fra utålmodighet og press.

Tajik leste fra varsler

Det vakte oppsikt da nestleder Hadia Tajik valgte å lese høyt fra to varsler, i strid med Støres ønske. Ifølge VG, var det de to varslerne selv som hadde bedt Tajik gjøre innholdet kjent for sentralstyret.

Støre ville imidlertid ikke kritisere Tajik for framgangsmåten.

– Det er varslerne som eier sine saker. Hvis andre partifeller får tillatelse til å sitere, er det varslernes rett, sa han.

Flere skal ha reagert på Tajiks opplesing fordi Giske ikke var til stede og dermed ikke hadde mulighet til å kommentere innholdet, ifølge VG. Tajik selv ville ikke kommentere saken etter at møtet var overstått.

De fleste sentralstyremedlemmene forlot Folkets Hus uten å gi noen kommentar. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen nøyde seg med å si det var et godt og åpent møte.

Fylkesleder i Aust-Agder Ap, Jon Tore Næss, sier at han har tillit til Stensengs og Støres håndtering av saken. Næss vil ikke si om han tror Giske kan komme tilbake som nestleder eller om han fremdeles har tillit til ham etter informasjonen han har fått under møtet:

– Jeg vil ikke uttale meg om det, for jeg har ikke innsyn i de konkrete sakene, sier han til NTB.