23-åring dømt til fengsel for billettsvindel

NTB Innenriks

Til sammen klarte 23-åringen å lure til seg 25.000 kroner fra et titalls mennesker over hele landet etter svindelen som pågikk våren og sommeren 2017. Mannen er også dømt for å ha svindlet til seg penger for mobiltelefoner som kundene aldri fikk, melder Agderposten.

– Kjøp og salg over internett er et voksende marked og representerer en omsetningsform som bygger på tillit. Det er da nødvendig at man gjennom straffereaksjonen viser at bedrageri av denne karakter markeres som svært uønsket, skriver tingrettsdommer Alice Jervell i dommen.

