Sametingspresidenten ba flere ofre om å stå fram

Politiet har så langt etterforsket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset og tatt ut ti tiltaler.

I nyttårstalen pekte Keskitalo på at det er flere overgrepsofre i den lille samebygda med rundt 2.000 innbyggere.

– I Tysfjord har mange måttet lide gjennom tidene. For en måned siden fikk vi vite at politiet innrømmer å ha sviktet mange. Det fins nok fortsatt noen der ute som ikke har stått fram. En same kan uttrykke uenighet med taushet. Derfor ber jeg dem som ikke tør, om å fortelle. Ikke skjul sorgen og smerten mer, la sinnet forlate de innerste kamrene, sa sametingspresidenten.

– Vi er her og vi vil støtte dere som trenger oss. Søstre, brødre, vi er her. Det er også en styrke i samiske slekter, det nettet som tar imot en som faller. Likevel kan slektsbåndene noen ganger være til besvær, når man må forsvare og beskytte slekta uansett hva som skjer, fortsatte hun.

