Årets nyttårsbarn født i Oslo

Jenny ble født på ABC-klinikken for naturlig fødsel ved Ullevål sykehus, 3.575 gram tung og 51 centimeter lang.

– Det føles veldig bra, sier den nybakte faren, Martin Løvåsmoen, til NTB.

– Terminen var 31. desember, så vi bommet med ni minutter. Jeg tror mor var veldig klar for henne på termindagen et tidspunkt der, men far var litt mer gira på 1. januar, ler 29-åringen.

Jordmor Tone Dyran Smith forteller at hun har fulgt paret gjennom hele svangerskapet og var veldig glad da det lille barnet valgte å komme på hennes vakt.

– Vi tullet en del underveis i fødselen med termindatoen og når hun ville komme, men jeg sa vi skal ha et nyttårsbarn, sier hun til NTB.

Løvåsmoen forteller at det har tatt omtrent et døgn før barnet endelig kom.

– Mor har kjempet en god stund. Men hun har vært veldig flink gjennom hele dagen. Jeg er veldig stolt av henne, sier han om 27 år gamle Cathrine Olsen.

Smith legger til at den lille lyse jenta ble født etter en helt naturlig og «perfekt» fødsel. Begge de to nybakte foreldrene er imidlertid usikre på hvem Jenny ligner mest på.

– Hun ligner på far, sier jordmoren klart.

Ni minutter etter at Jenny, ble et barn født i Haugesund, klokken 0.18.

