Stearinfabrikk i Eidskog totalskadd

– Det er butikkdelen som brenner, og du kan trygt si at den ikke kan reddes. Den er brent ned til grunnen, sier Glåmdalens reporter, Kjell Hermansen.

Politiet i Innlandet fikk klokken 18.34 melding om brann i fabrikkbygningen til Matrand Lys i Eidskog.

Like etter klokken 20 melder Glåmdalen at bygget fortsatt står i full fyr.

– Det er fem-seks brannbiler og rundt 20 mann i aksjon, sier Hermansen.

– Det er en stearinlysfabrikk som står i fyr og det er butikkdelen som brenner, sa operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB like etter klokken 19.

Han sier at det er et brannskille mellom butikken og selve fabrikken, og at det ikke er spredningsfare.

– Det er ikke meldt om savnede, personskade eller eksplosjonsfare, sa Hoft.

