Meteorologene og politiet med rakettvarsel på rim

«I kveld skal det feires, et nytt år kommer. Rakettene fyres og lysene flommer. Men pass nå på, vær klok og forsiktig. Ta vare på hverandre og håndter fyrverkeriet riktig. Tenk på dem som er litt skvetten og ikke så glad i smell fra raketten. Godt nytt år ønskes alle», skriver Troms politidistrikt på Twitter søndag ettermiddag.

Det er ikke den første nyttårsverset på sosiale medier. Tidligere søndag var det meteorologene som slo til.

«Ett lavtrykk i Nordsjøen lager vær. I vest fram med regnklær. I øst tåka kan ligge. I resten av landet man kan rakettene digge», skriver meteorologene ved Meteorologisk institutt på Twitter.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier valget om å lage varslet på rim, er et forsøk på å legge litt humor inn i formidlingen.

– Det er en måte som vi ser fungerer og vi når ut med budskapet vårt, sier han til NTB.

Lave skyer

Gislefoss sier det kan være greit å ha regntøy i nærheten for beboerne i både Rogaland, Hordaland og deler av Sogn og Fjordane før årets feiring. På deler av Sørlandet kan skydekket sprekke opp litt, men det gjelder ikke overalt.

Innbyggerne i Oslo må nok belage seg på at skyene vil ligge lavt. I tillegg kan oppskyting av raketter rundt midnatt være med på å lage ekstra tåke.

– Det hjelper ikke å dra opp i høyden. Da tror jeg at jeg heller hadde satset på å holde meg i byen, for det er størst sjanse for å se noe her nede, sier Gislefoss. Han ser for seg at skydekket kommer til å ligge på i underkant av 300 meter, så raketter som går lavere enn det kan det være mulig å se.

– Det blir litt disig rundt midnatt, men neppe så ille at man ikke ser noe som helst.

Kaldt på Svalbard

For resten av landet ser det klarere ut, med lite skyer fra Sognefjorden og Dovre og nordover. I nord kan det blåse enkelte steder, med temperaturer på noen få minusgrader flere steder.

Også på Svalbard ser det ut til at innbyggerne i Longyearbyen kan vente seg klarvær på kvelden, men der blir det også temperaturer ned mot 14–15 kuldegrader.

