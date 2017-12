Alta blant de med lavest andel vaksinerte mot meslinger

NTB Innenriks

Verdens helseorganisasjon mener at 95 prosent av befolkningen bør være vaksinert med to doser for å hindre at meslingviruset spres, skriver NRK. Men Norge er ikke der. I 2016 var snittet for norske 2-åringer 95,9 prosent. Snittet for 16-åringer var 91,1 prosent.

I 74 norske kommuner har under 90 prosent av 16-åringene fått to doser med meslingvaksine, viser tall fra Kommunehelsens statistikkbank.

Alta, Drangedal, Fjaler, Hemnes, Nesodden, Ringsaker og Vadsø er blant dem som har lav andel fullvaksinerte 16-åringer.

– Dette betyr større risiko for spredning, og kommunene bør jobbe hardt for å øke andelen fullvaksinerte, sier Tone Fredsvik Gregers, førstelektor i biologi ved UiO, til NRK.

Svenske myndigheter frykter en meslingepidemi etter at sju tilfeller av sykdommen er oppdaget i desember. Meslinger er uvanlig i Sverige, men vanligere i andre land. Sykdommen medfører høy feber og utslett, og kan føre til alvorlige og potensielt livsfarlige komplikasjoner og følgesykdommer.

