Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Bergen

Politiet fikk melding om knivstikkingen i en leilighet i Magnus Barfots gate i Bergen sentrum klokken 16.23 torsdag. To menn på henholdsvis 38 og 35 år ble fraktet med ambulanse til Haukeland universitetssjukehus med alvorlige stikkskader. Fredag ettermiddag betegnet sykehuset fortsatt begges tilstand som alvorlig.

Politiet pågrep kort tid etter hendelsen en mistenkt som oppholdt seg i en annen leilighet i samme bygg. Vedkommende er en 25 år gammel mann som er en kjenning av politiet.

25-åringen blir fremstilt for varetektsfengsling lørdag formiddag. Han er siktet for å ha forsøkt å drepe den ene fornærmede og for grov kroppsskade mot den andre, opplyser politiinspektør May-Britt Erstad i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet kommer til å be om at mannen fengsles i fire uker med brev- og besøkskontroll. Ifølge Erstad ble den siktede avhørt fredag, men hun ønsker ikke å si noe om hva som kom fram i avhøret eller hvordan 25-åringen stiller seg til siktelsen.

Ifølge operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt bor den siktede og en av de skadde i bygningen i Magnus Barfots gate.

Politiet jobbet torsdag kveld med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Samme kveld meldte Bergens Tidende at politiet har funnet et våpen de antar er gjerningsvåpenet. Geitle uttalte til NTB tidligere på kvelden at skadene på de to mennene er skader som er forenlig med bruk av kniv.

