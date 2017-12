Snøvær skaper kaotiske kjøreforhold

NTB Innenriks

Det er ventet opp mot 20 centimeter snø på Østlandet torsdag, noe som har rukket å gi vanskelige kjøreforhold flere steder i landet.

Torsdag formiddag var det kaos i romerikstrafikken. En buss sto fast på tvers av Gjerdrumsvegen på Kløfta, og blokkerte for trafikk, skriver Romerikes Blad. Litt senere kolliderte to biler front mot front på Fetveien ved Løkenåsen. Fire personer ble sendt til Ahus for legesjekk, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

– En luftambulanse har landet. Det var også noen passasjerer i bussen, men de er ikke skadd. Ulykken er alvorlig, sier operasjonsleder Runar Eriksen i Øst politidistrikt til NTB.

Glatte veier

På E6 ved Ringebu kjørte en bilist ut av veien torsdag ettermiddag. Nødetater har blitt sendt ut. I Hå kommune i Rogaland har en traktor kjørt i autovernet og veltet. Det er ikke meldt om personskader, men det er redusert framkommelighet på veien.

Ved Fagernes i Oppland har enda en bilist kjørt ut av veien. Heller ikke her er det meldt om personskader, men bilisten kjørte på sommerdekk. Bilistens førerkort er beslaglagt og personen vil anmeldes for forholdet.

Ved Akerselva i Oslo holdt en bil på å trille ut i elva. Fører fikk satt på håndbrekket slik at bremsene holdt bilen på land. Politiet advarer mot glatte småveier og parkeringsplasser i hovedstadsområdet.

Flyforsinkelser

Oslo Lufthavn melder på Twitter at enkelte forsinkelser kan oppstå på grunn av snøværet. Reisende blir bedt om å forholde seg til informasjon fra sitt flyselskap om sin reise.

Pressetalsmann for Avinor, Lasse Vangstein, forteller at de av erfaring får forsinkelser når det er snøvær.

– Så langt har vi hatt 43 avganger i dag, hvor seks av flyene har vært forsinket, sier han til VG.

Han forteller at det ikke er mye, og at det ikke dreier seg om lange forsinkelser. Årsaken til at flyene kan bli forsinket er fordi rullebanen må brøytes, noe som tar omtrent 15 minutter. Det vil likevel alltid være en rullebane åpen.

– Dette gjør vi selvfølgelig av sikkerhetshensyn, og for å holde friksjonen ved like, forteller Vangstein.

