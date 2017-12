Tre menn varetektsfengslet, siktet for grov voldtekt i Oslo

NTB Innenriks

Ifølge NRK fikk politiet også medhold i sin begjæring om brev- og besøksforbud og full isolasjon.

– Ingen av de tre har erkjent straffskyld. Én har erkjent de faktiske forholdene, mens to benekter å ha noe med saken å gjøre, sier politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt.

Natt til tirsdag fikk politiet en telefon fra et vitne som fortalte at en kvinne var blitt utsatt for et seksuelt overgrep i en leilighet i Ullevålsveien. Politiet var raskt på stedet og pågrep tre menn i 20-årene.

Saken ble tirsdag kveld overført til seksjon for alvorlige seksuallovbrudd. De opplyste ved 19-tiden tirsdag at de tre satt i avhør.

– Hva de sier, kan jeg ikke uttale meg om, sa etterforskningsleder Christel Tombre i Oslo politidistrikt til NTB.

Tombre opplyste at mennene er formelt siktet for seksuelt overgrep, men ønsket ikke å gå ut med flere detaljer siden det er såpass tidlig i etterforskningen.

