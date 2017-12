Ingen livstruende skadd i møteulykker i Buskerud

NTB Innenriks

Den første ulykken fant sted på fylkesvei 287 ved Sigdal. Til sammen fire personer var i de to involverte bilene. I den ene satt en kvinne og en mann i 50-årene, i den andre en mann i 30-årene og en 11 år gammel gutt.

Gutten ble hentet av luftambulanse og fløyet til Drammen sykehus, mens de voksne ble kjørt dit i vanlig ambulanse.

Ingen skal være alvorlig skadd etter ulykken, men det skal dreie seg om noen bruddskader, opplyser operasjonsleder Beate Sem i Sørøst politidistrikt til NTB. Alle blir liggende på sykehus til observasjon over natten.

Den andre ulykken inntraff like etter på E16 ved Kudalen. Operasjonsleder Ole Kristian Bækkedal i Sørøst politidistrikt opplyser til NTB at i alt fem personer var involvert.

I alt fem personer ble brakt til Ringerike sykehus. Ett barn ble deretter fløyet videre til Ullevål sykehus med luftambulanse.

– Det dreier seg om indre skader, men de er ikke livstruende, sier Sem.

Ifølge politiet tyder mye på at begge ulykkene skjedde som følge av glatt føre.

– På E16 er det snakk om at en av bilene mistet kontrollen på dårlig føre og kom over i motgående kjørefelt. Det er også glatt på fylkesvei 287, men der skjedde ulykken på et rett veistrekning, så vi håper på å få avhørt vitner og noen av de involverte på sykehuset senere for å få oppklart årsaken, sa Bækkedal i 22.30-tiden.

(©NTB)