Tre menn siktet for seksuelt overgrep i Oslo

NTB Innenriks

– Vi fikk en telefon fra et vitne klokken 1.23. Han fortalte at en kvinne var blitt utsatt for et seksuelt overgrep i en leilighet i Ullevålsveien, sa operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at politiet var raskt på stedet og pågrep tre menn i 20-årene.

– De ble kjørt til arresten, mens den kvinnelige fornærmede, også i 20-årene, er kjørt til legevakten, sa Ullsand.

Saken er tirsdag kveld overført til seksjon for alvorlige seksuallovbrudd i Oslo-politiet. De opplyser ved 19-tiden at de tre mennene sitter i avhør.

–Hva de sier, kan jeg ikke uttale meg om, sier etterforskningsleder Christel Tombre til NTB. Politiet vil heller ikke si hvordan de tre stiller seg til skyldspørsmålet.

Tombre opplyser at de tre mennene nå er formelt siktet for seksuelt overgrep, men vil ikke gå ut med flere detaljer om bakgrunnen for siktelsen siden det er såpass tidlig i etterforskningen.

En politijurist skal på et senere tidspunkt vurdere om de tre skal framstilles for fengsling.

