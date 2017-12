Ti personer involvert i slagsmål i Bergen

NTB Innenriks

– Vi fikk første melding klokka 03.10 om at det var amper stemning nede på Torget. Det var flere meldere. Så fikk vi beskjed om at det var snakk om et slagsmål, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet sendte en bil til stedet, hvor en 24 år gammel mann var blitt slått bevisstløs.

– Vi fikk nokså raskt kontroll på ham vi mistenker for å ha slått. Han er også en mann i 20-årene og er kjørt til arresten, sier Samsonsen.

Den skadde mannen ble kjørt til Haukeland sykehus med ambulanse. Ifølge en pressemelding fra sykehuset ble 24-åringen lettere skadd.

Politiet opplyser at saken vil bli etterforsket videre.

– Vi har notert personalia på flere vi må snakke nærmere med. Vi vet ikke hva som er bakgrunnen for slagsmålet, sier operasjonslederen.

