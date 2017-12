250 passasjerer sto fast på Dovrebanen første juledag

NTB Innenriks

– Vi kan ikke bruke toalettene, spisevognen er stengt og det begynner å bli ganske kaldt her nå. Vi har fått utdelt noen knekkebrød og varmeposer, sier Frida Breen til VG.

NSB opplyser til NTB at toget fikk tekniske problemer like før klokken 19 mandag kveld. Her ble det stående i to og en halv time før det ble satt inn buss for tog. Da så problemet ut til å være løst, og toget kunne kjøre videre. Men et kvarter senere sto det stille igjen.

– Det er lett å være etterpåklok, og det er nok ikke den lureste beslutningen vi har tatt. Nå er det viktigste å få passasjerene trygt fram, sier NSBs pressevakt Håkon Myhre til NTB like før klokken 1 natt til andre juledag.

Da var passasjerene i ferd med å evakueres.

– Toget fra Lillehammer er kommet fram, og når alle passasjerene er evakuerte vil det kjøre nedover Gudbrandsdalen til Oslo. Det bruker fort tre og en halv til fire timer dit, opplyser Myhre.

Han anslår at det er om lag 250 passasjerer om bord i toget fra Trondheim til Oslo.

Toget, som forlot Trondheim klokken 15.29, skulle ha vært fremme på Oslo S klokken 22.04, skriver Aftenposten.

– Det er klart at vi må gjøre opp for oss, passasjerene har kjøpt en tjeneste vi ikke har levert. Passasjerene må ta kontakt med oss, så skal vi se på saken, sier Myhre.

(©NTB)