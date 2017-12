Eldre kvinne savnet etter brann i bo- og omsorgssenter på Kongsberg

NTB Innenriks

– Det pågår nå søk etter kvinnen innvendig, samt i området rundt branntomten. De pårørende er varslet, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB ved 13-tiden søndag.

Politiet fikk melding om brannen i bo- og omsorgshjemmet klokken 3.39 natt til julaften. Det var 24 leiligheter i hjemmet, og 23 av dem var bebodd. Totalt 22 personer ble evakuert.

– Det var en utfordrende oppgave å evakuere, med mange eldre beboere, sier Hunshamar, som berømmer jobben de ansatte på hjemmet gjorde.

Krevende jobb

Utrykningsleder Morten Sivertzen ved Kongsberg brann- og redningstjeneste sier til Laagendalsposten at omsorgshjemmet var helt overtent da de kom fram.

– Det, sammen med at vi visste at det bodde gamle og syke mennesker i leilighetene, gjorde oppgaven voldsom for oss, sier han.

Da den første styrken kom fram, måtte de først og fremst sørge for å få evakuert beboerne. Både evakueringen og slukkingsarbeidet ble krevende for brannmannskapet.

– Det er en enormt krevende jobb. Altfor stor for det vaktlaget som var på jobb da alarmen gikk, sier Sivertzen.

Etterforskes

En beboer, en ansatt, en brannmann og to politifolk ble sendt til legevakten for sjekk etter å ha fått i seg røyk.

Kommunens kriseteam, mannskaper fra Røde Kors og Sivilforsvaret bisto på stedet i morgentimene søndag. Brannvesenet begynte etterslukking like før klokken 9.

– Det er åpnet rutinemessig etterforskning av brannen, og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført når mulig. Det er altfor tidlig å si noe om hva brannårsaken kan ha vært, sier Hunshamar.

(©NTB)