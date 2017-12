Spionanklagede Frode Bergs familie mener UD har sviktet

NTB Innenriks

Det forteller familiens advokat Brynjulf Risnes til Aftenposten.

– De er svært skuffet og frustrert over situasjonen og føler seg sviktet av norske myndigheter, sier familiens advokat, Brynjulf Risnes.

Han sier frustrasjonen til familien toppet seg fredag da norske myndigheter, ifølge Risnes, avviste å møte Bergs russiske advokat, Ilya Novikov.

– Hvis det er en grunn til at de ikke kan snakke med oss, må de kunne si at «her er det viktige grunner til at vi ikke kan gjøre det». Vi får bare kryptiske henvisninger til taushetsplikten.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode O. Andersen, påpeker at norske myndigheter foreløpig ikke kan gi taushetsbelagt informasjon til verken den norske eller russiske advokaten oppnevnt av familien, siden disse ikke er godkjent av Berg selv.

De jobber med å få til et besøk til Berg i fengselet, sånn at han kan godkjenne de to advokatene.

– Vi gjør det vi kan for å støtte Frode Berg i denne vanskelig saken og har stor forståelse for at familien gjennom sin advokat formidler at de er utålmodige, sier Andersen.

– Samtidig må vi forholde oss til det russiske rettssystemet slik det er, ikke slik man skulle ønske det var.

Nordmannen Frode Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember, anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten.

