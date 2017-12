NTB Innenriks

Selskapet fikk problemer med å få gitt grønt lys på Drammenbanen og Askerbanen i 6.20-tiden. Signalfeilen førte til enkelte forsinkelser ved Oslo S, men ved 6.50-tiden opplyste Bane Nor på Twitter at feilen var rettet, og at trafikken gikk som normalt.

