Tidligere Tina-siktet får 75.000 kroner i erstatning

NTB Innenriks

Under rettssaken la 38-åringens advokat til grunn at beløpet burde ligge på rundt 750.000 kroner. Nå har Kristiansand tingrett konkludert med at en tidel er et passende beløp.

38-åringen har allerede fått utbetalt 50.000 kroner. Dommen innebærer at staten er dømt til å utbetale ytterligere 25.000 kroner, melder Fædrelandsvennen.

Mannen var en av fire menn i 30-årene som i september 2015 ble pågrepet og siktet for å ha drept Tina Jørgensen i 2000. Tre av mennene ble dratt inn i saken etter at en barndomskamerat hadde tilstått drapet. Senere viste det seg tilståelsen ikke kunne stemme. Etter nesten ett år ble siktelsene mot alle fire henlagt.

