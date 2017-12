Norges Taxiforbund om Uber-nederlag: – Logisk og ikke uventet

NTB Innenriks

Onsdagens avgjørelse betyr at Uber kan underlegges samme reguleringer som taxiselskaper.

– Avgjørelsen er logisk og kom ikke uventet, ettersom generaladvokaten allerede i mai innstilte på denne konklusjonen, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund.

Forbundet mener det viktigste med dommen at den for godt parkerer påstanden om at Uber ikke er drosjevirksomhet, og dermed befinner seg i en slags gråsone i lovverket.

Ifølge forbundet viser avgjørelsen i tillegg at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre.

– Mange innen politikk, medier og næringsliv bør gå i sitt lønnkammer i dag, etter at de ukritisk har formidlet Ubers falske narrativ gjennom tre års ulovlig virksomhet i Norge. Det var fullt mulig å avsløre dette fra starten, sier Refseth.

Også sjeføkonom Roger Schjerva i IKT-Norge, som var medlem av det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget, støtter EU-domstolens avgjørelse.

– Det viktige er at hele persontransportnæringen trenger avreguleringer og ny teknologi for å få bedre økonomi og et bedre tilbud til innbyggerne, sier Schjerva.

(©NTB)