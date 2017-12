Flertall for nytt forslag på Stortinget – vil bygge regjeringskvartalet i tre

NTB Innenriks

– Regjeringskvartalet er anslått å koste 15–16 milliarder kroner. Det er et enormt offentlig byggeprosjekt. Vi har en visjon om å bruke det til å bygge norsk industri, norsk treindustri, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han sier at opposisjonen på Stortinget vil fremme et felles forslag om at tre må være et hovedelement under byggingen av det nye regjeringskvartalet.

– Vi fremmer dette forslaget første arbeidsdag på Stortinget, første fellesmøte, etter juleferien. Både jeg, Jonas Gahr Støre (Ap), Knut Arild Hareide (KrF), og Kari Elisabeth Kaski (SV), signerer forslaget, sier Vedum.

De fire partiene har flertall, og tvinger dermed regjeringen til å ta forslaget til følge.

– Svært sikkert

Vedum peker på at tre er «enormt klimavennlig», og at det vil skape en masse arbeidsplasser innenfor den norske tømmer- og byggeindustrien.

– Det er kanskje fremmed for oss å tenke at store konstruksjoner kan bygges i tre. Men i Brumunddal bygges det nå et 18 etasjers høybygg i tre. Tre er et veldig sikkert, sier Vedum.

Han viser til at man også hadde politisk styring på materialbruken da Norges hovedflyplass, Gardermoen, ble bygget.

– Den gang var det et mål at Gardermoen skulle gjenspeile norsk byggeskikk. Alle som har vært på Gardermoen, har sett de store limtreelementene i taket. Dette var en politisk beslutning som var med på å bygge vår industri og fremme en limtreindustri i Norge, sier Vedum.

Han mener byggingen av regjeringskvartalet kan bidra til å utvikle ny teknologi, som igjen kan bli en viktig eksportartikkel.

Kommunalministeren positiv

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), sier til VG at han er positiv til forslaget, men at det er for tidlig å konkludere.

– Jeg er positiv til bruk av trematerialer i nytt regjeringskvartal. Samtidig er det altfor tidlig å konkludere om det bør brukes tre eller andre materialer som hovedelement. Vi vet foreløpig ikke hva omfattende bruk av trematerialer betyr for kostnad, kvalitet og sikkerhet. I løpet av 2018 vil Statsbygg vurdere ulike materialtyper og blant annet teste ut hvordan henholdsvis tre og lavkarbon betong fungerer med tanke på sikkerhet. Våre beslutninger må være kunnskapsbasert, sier han til avisen.

Det er Team Urbis som har vunnet arkitektkonkurransen om det nye regjeringskvartalet. De viser i sitt forslag til at trebruk–på generell basis–kan halvere klimagassutslippene fra materialbruk uten økte kostnader i bygg- og anleggssektoren, ifølge en analyse fra Asplan Viak.

Skogeiere:–Fantastisk

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, håper forslaget fra opposisjonen vil innebære et kjempeløft for skog- og trenæringen.

– Hva er vel mer fantastisk enn at den største offentlige byggekontrakten i Norge skal fremme bruk av tre og norsk industri. Et slikt bygg vil også vekke oppsikt internasjonalt, sier han.

Norges Skogeierforbund representerer 35.000 skogeiere og over 80 prosent av hogsten i Norge.

– Istedenfor at man bare prater om miljø, grønt skifte og industribygging, tar man nå et tydelig politisk grep som sikrer at dette kan skje i praksis, sier han.

