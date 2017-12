Evakueringen oppheves på Svalbard

NTB Innenriks

NVEs lokale skredobservatører undersøkte onsdag formiddag fjellsidene på Sukkertoppen og over Nybyen til fots og med helikopter.

– På bakgrunn av disse observasjonene og værutsiktene framover konkluderer NVE med at skredfaren er over for denne gangen. Vi kan derfor oppheve evakueringen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Oppholdsforbudet som ble innført for boligene i den øvre delen av Lia 14. desember gjelder fortsatt.

Det har til sammen gått tre skred på øya, ifølge NVEs skredobservatører. Ett skred gikk i Lia oppfor vei 230 og to skred i fjellsiden på oversiden av Nybyen. Ingen av skredene har nådd bebyggelsen.

– Longyearbyen slapp unna det verste uværet. Vind og nedbør ble ikke så kraftig som ventet. Dermed ble heller ikke skredfaren slik vi hadde fryktet. Det kan man imidlertid ikke vite før uværet slår inn, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Rundt 180 personer ble evakuert fra hjemmene sine mandag kveld. Uværet tirsdag førte til avlysning av markeringen av toårsdagen for skredet som tok to liv i Longyearbyen i 2015.

