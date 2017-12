Utvist polakk dømt til ett års fengsel

NTB Innenriks

Onsdag 22. november ble mannen pågrepet på bussterminalen i Oslo. Tre uker tidligere ble han utvist fra Norge for en periode på to år, og mannen ble tvangsutsendt med politifølge 31. oktober. Bakgrunnen for utvisningsvedtaket var at 37-åringen flere ganger er dømt for tyverier.

Mannen, som for tiden sitter i varetekt i Oslo fengsel, møtte ikke i retten, men Oslo tingrett valgte å la saken gå likevel. Påtalemyndigheten la ned påstand om ett års fengsel, noe retten var enig i.

Førstegangsbrudd på innreiseforbudet straffes normalt med fengsel i ett år.

I dommen heter det at i 2013, før loven ble endret, ble det registrert 253 tilfeller av brudd på innreiseforbudet i Oslo politidistrikt. I 2016 var tallet nede i 156 lovbrudd, «så økningen av strafferammen og de strenge straffene som er idømt etter lovendringen synes å ha hatt den ønskede preventive virkning», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

